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Ілля Нежигай, редактор стрічки

БпЛА РФ в бік Ізмаїлу: на Одещині пролунали вибухи

БпЛА РФ в бік Ізмаїлу: на Одещині пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

В Одеській області лунають вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Разом із тим, не підтверджуючи вибухи, інформацію про небезпеку в Ізмаїльському районі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він закликав мешканців регіону перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

– Роботу ППО не знімайте та не викладайте у соцмережі. Бережіть себе та близьких, – написав він.

Перед цим військові з Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників в напрямку Ізмаїлу.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Одеська область
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