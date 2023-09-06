БпЛА РФ в бік Ізмаїлу: на Одещині пролунали вибухи
В Одеській області лунають вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Разом із тим, не підтверджуючи вибухи, інформацію про небезпеку в Ізмаїльському районі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він закликав мешканців регіону перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
– Роботу ППО не знімайте та не викладайте у соцмережі. Бережіть себе та близьких, – написав він.
Перед цим військові з Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників в напрямку Ізмаїлу.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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