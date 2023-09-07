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Обстреливал позиции ВСУ под Работино: крымчанину-предателю сообщили о подозрении

Обстреливал позиции ВСУ под Работино: крымчанину-предателю сообщили о подозрении
Фото: СБУ

Крымчанину-предателю, который обстреливал из гранатомета позиции Сил обороны Украины под Работино Запорожской области, сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.

По данным Службы безопасности Украины, еще один боевик оккупационных группировок РФ воевал против ВСУ на южном фронте. Его взяли в плен во время боестолкновения в районе Работино весной 2023 года.

Задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма, который в ноябре 2022 года вступил в ряды 810 бригады морской пехоты ВС РФ. Там его назначили на должность стрелка, где он получил камуфлированную форму одежды, автоматическое оружие и боеприпасы.

После короткого курса военной подготовки боевика направили на южный фронт для укрепления первой линии обороны оккупантов накануне контрнаступления ВСУ. Уже на передовой предатель обустраивал фортификационные сооружения и дополнительные огневые точки армии РФ.

В СБУ отметили, что он обстреливал позиции украинских воинов из пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Во время контактного боя предателя задержали бойцы ВСУ.

Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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Обстреливал позиции ВСУ под Работино: крымчанину-предателю сообщили о подозрении

Источник: СБУ
Война в Украине, Запорожская область, Крым, полон, СБУ, Україна-Росія
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Оксана Михайлова
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