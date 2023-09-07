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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним: кримчанину-зраднику повідомили про підозру

Обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним: кримчанину-зраднику повідомили про підозру
Фото: СБУ

Кримчанину-зраднику, який обстрілював з гранатомета позиції Сил оборони України під Роботиним Запорізької області, повідомили про підозру. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За даними Служби безпеки України, ще один бойовик окупаційних угруповань РФ воював проти ЗСУ на південному фронті. Його взяли у полон під час боєзіткнення в районі Роботиного навесні 2023 року.

Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який у листопаді 2022 року вступив до лав 810 бригади морської піхоти ЗС РФ. Там його призначили на посаду стрільця, де він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси.

Після короткого курсу військової підготовки бойовика направили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони окупантів напередодні контрнаступу ЗСУ. Вже на передовій зрадник облаштовував фортифікаційні споруди й додаткові вогневі точки армії РФ.

У СБУ зазначили, що він обстрілював позиції українських воїнів з кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Під час контактного бою зрадника затримали бійці ЗСУ.

Йому повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Запорізька область, Крим, полон, СБУ, Україна-Росія
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