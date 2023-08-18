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Юлия Захарченко, редактор ленты

Вербовал агентов для ФСБ на Запорожье: пророссийскому блогеру сообщили о подозрении в госизмене

Вербовал агентов для ФСБ на Запорожье: пророссийскому блогеру сообщили о подозрении в госизмене
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому блогеру-координатору, который вербовал агентов для Федеральной службы безопасности РФ в Запорожской области. Сейчас он находится на временно оккупированной части региона.

По данным СБУ, во время спецопераций в мае и июле 2023 года на подконтрольной территории Запорожской области удалось задержать трех завербованных людей.

Тогда его “подопечные” готовили теракты против командования ВСУ и корректировали российские воздушные удары по боевым позициям украинских воинов на фронте. Резидентом разоблаченных агентов является житель захваченной Васильевки, который работает на ФСБ под видом блогера.

В СБУ отмечают, что основной его задачей является формирование агентурных сетей вражеской спецслужбы в подконтрольных Украине районах Запорожской области. В то же время для вербовки он использует собственный Telegram-канал, который насчитывает до 30 тыс. пользователей.

В частности, там он размещает сообщения, в которых призывает жителей региона сливать оккупантам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны Украины. Желающих “помочь” РФ блогер сразу выводил на прямую связь с кадровым сотрудником ФСБ.

Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он скрывается на временно оккупированной части Юга Украины, однако в СБУ заверили, что работают над тем, чтобы пророссийский блогер ответил за содеянное в пользу РФ.

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Блогер, Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, СБУ, українські військові
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