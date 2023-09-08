Дронова атака Одещини: знищено 16 із 20 Шахедів
Уночі 8 вересня російські війська атакували Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
Усього було зафіксовано пуски 20 Шахедів у напрямку регіону.
У межах Одеської та Миколаївської областей зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України знищили 16 із них.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ОК Південь
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик