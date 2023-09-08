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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Дронова атака Одещини: знищено 16 із 20 Шахедів

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі 8 вересня російські війська атакували Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Усього було зафіксовано пуски 20 Шахедів у напрямку регіону.

У межах Одеської та Миколаївської областей зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України знищили 16 із них.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ОК Південь

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Миколаївська область, Одеська область, Російська агресія, РФ
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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