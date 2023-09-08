Дронова атака Одещини: знищено 16 із 20 Шахедів

Уночі 8 вересня російські війська атакували Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Усього було зафіксовано пуски 20 Шахедів у напрямку регіону.

У межах Одеської та Миколаївської областей зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України знищили 16 із них.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ОК Південь

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