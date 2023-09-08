РФ скинула авіабомбу на Одрадокам’янку: є загиблі та постраждалі

8 вересня російські війська скинули авіабомбу на Одрадокам’янку Херсонської області.

Ворожий снаряд вбив трьох цивільних – двох жінок та чоловіка.

Вони дістали травми, несумісні з життям.

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Ще чотири жінки поранені.

54-річна та 62-річна госпіталізовані до лікарні в стані середньої важкості.

Ще дві місцеві жительки, яким 50 та 29 років, лікуватимуться амбулаторно.

Наразі над ліквідацією наслідків обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери.

Крім цього, додає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти вгатили з мінометів по Веселому.

У лікарні з пораненнями перебуває 67-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Клименко, Олександр Прокудін

Фото: Ігор Клименко

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