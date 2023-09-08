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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ скинула авіабомбу на Одрадокам’янку: є загиблі та постраждалі

Авіаудар по Одрадокам'янці Херсонської області 8 вересня 2023

8 вересня російські війська скинули авіабомбу на Одрадокам’янку Херсонської області.

Ворожий снаряд вбив трьох цивільних – двох жінок та чоловіка.

Вони дістали травми, несумісні з життям.

Зараз дивляться

Ще чотири жінки поранені.

54-річна та 62-річна госпіталізовані до лікарні в стані середньої важкості.

Ще дві місцеві жительки, яким 50 та 29 років, лікуватимуться амбулаторно.

Наразі над ліквідацією наслідків обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери.

Крім цього, додає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти вгатили з мінометів по Веселому.

У лікарні з пораненнями перебуває 67-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Клименко, Олександр Прокудін

Фото: Ігор Клименко

Бомба, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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