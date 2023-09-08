РФ скинула авіабомбу на Одрадокам’янку: є загиблі та постраждалі
8 вересня російські війська скинули авіабомбу на Одрадокам’янку Херсонської області.
Ворожий снаряд вбив трьох цивільних – двох жінок та чоловіка.
Вони дістали травми, несумісні з життям.
Ще чотири жінки поранені.
54-річна та 62-річна госпіталізовані до лікарні в стані середньої важкості.
Ще дві місцеві жительки, яким 50 та 29 років, лікуватимуться амбулаторно.
Наразі над ліквідацією наслідків обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери.
Крім цього, додає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти вгатили з мінометів по Веселому.
У лікарні з пораненнями перебуває 67-річний чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Ігор Клименко, Олександр Прокудін
Фото: Ігор Клименко
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик