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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ ракетою зруйнувала будинок у Сумах, з-під завалів врятували двох людей

Вибух
Фото: Depositphotos

Вранці 8 вересня РФ завдала ракетного удару по житловому сектору в Сумах. Зруйновано двоповерховий будинок, з-під завалів якого вдалося врятувати двох людей.

Оновлено о 09:15. За даними МВС, внаслідок обстрілу у Сумах постраждали двоє людей.

Також значних руйнувань зазнав житловий сектор. Попередньо, зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено понад 20 квартир та 8 автівок, виникла пожежа.

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Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).

Нараді пожежу вже ліквідовано.

06:55. О п’ятій ранку 8 вересня російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору міста Суми.

Ворожа ракета влучила в приватні будинки в районі Козацького проспекту.

– Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Усі служби працюють, – зазначив міський голова Сум Олександр Лисенко.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Сумській області було оголошено о 05:34.

О 05:53 в обласній військовій адміністрації повідомили, що в місті працює протиповітряна оборона та закликали людей залишатися в укриттях до відбою.

Загроза з повітря минула о 05:57.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Суми
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