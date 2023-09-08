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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила ракетами в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья

вибух, обстріл Києва 31 грудня 2022

В шесть утра 8 сентября российские войска несколькими ракетами (вероятно, баллистическими) попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья.

Обновлено в 07:23. Взрывной волной в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

По данным главы областной военной администрации Юрия Малашко, по меньшей мере один человек пострадал.

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На месте работают все службы.

Напомним, что несколько громких звуков в областном центре раздались во время воздушной тревоги, объявленной в 06:22.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Взрыв, Запорожье, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
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