РФ ударила ракетами в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья
В шесть утра 8 сентября российские войска несколькими ракетами (вероятно, баллистическими) попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья.
Обновлено в 07:23. Взрывной волной в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.
По данным главы областной военной администрации Юрия Малашко, по меньшей мере один человек пострадал.
На месте работают все службы.
Напомним, что несколько громких звуков в областном центре раздались во время воздушной тревоги, объявленной в 06:22.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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