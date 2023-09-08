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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила ракетами в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя

вибух, обстріл Києва 31 грудня 2022

О шостій ранку 8 вересня російські війська кількома ракетами (імовірно, балістичними) поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Оновлено о 07:23. Вибуховою хвилею в багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна.

За даними очільника обласної військової адміністрації Юрія Малашка, щонайменше одна людина постраждала.

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На місці працюють всі служби.

Нагадаємо, що кілька гучних звуків в обласному центрі пролунали під час повітряної тривоги, оголошеної о 06:22.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, Запоріжжя, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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