РФ вгатила ракетами в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя

О шостій ранку 8 вересня російські війська кількома ракетами (імовірно, балістичними) поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Оновлено о 07:23. Вибуховою хвилею в багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна.

За даними очільника обласної військової адміністрації Юрія Малашка, щонайменше одна людина постраждала.

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На місці працюють всі служби.

Нагадаємо, що кілька гучних звуків в обласному центрі пролунали під час повітряної тривоги, оголошеної о 06:22.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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