Поднялся густой дым: в оккупированной Феодосии прогремели взрывы

Во временно оккупированной Феодосии на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы. После этого в небе поднялся густой дым, сообщают местные жители.

— Во временно оккупированной Феодосии мощная “бавовна”, — сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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