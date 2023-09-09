Поднялся густой дым: в оккупированной Феодосии прогремели взрывы
Во временно оккупированной Феодосии на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы. После этого в небе поднялся густой дым, сообщают местные жители.
— Во временно оккупированной Феодосии мощная “бавовна”, — сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик