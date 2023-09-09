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Юлия Захарченко, редактор ленты

Поднялся густой дым: в оккупированной Феодосии прогремели взрывы

Поднялся густой дым: в оккупированной Феодосии прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированной Феодосии на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы. После этого в небе поднялся густой дым, сообщают местные жители.

— Во временно оккупированной Феодосии мощная “бавовна”, — сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Взрывы в Феодосии в Крыму 9 сентября 2023 — что известно о взрывах в Феодосии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Крым, Феодосия
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