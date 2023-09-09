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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Піднявся густий дим: в окупованій Феодосії прогриміли вибухи

Піднявся густий дим: в окупованій Феодосії прогриміли вибухи
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованій Феодосії на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи. Після цього у небі піднявся густий дим, повідомляють місцеві жителі.

– У тимчасово окупованій Феодосії потужна “бавовна”, – повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

Вибухи в Феодосії в Криму 9 вересня 2023 року – що відомо про вибухи в Феодосії

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Крим, Феодосія
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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