Піднявся густий дим: в окупованій Феодосії прогриміли вибухи
У тимчасово окупованій Феодосії на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи. Після цього у небі піднявся густий дим, повідомляють місцеві жителі.
– У тимчасово окупованій Феодосії потужна “бавовна”, – повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик