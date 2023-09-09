Піднявся густий дим: в окупованій Феодосії прогриміли вибухи

У тимчасово окупованій Феодосії на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи. Після цього у небі піднявся густий дим, повідомляють місцеві жителі.

– У тимчасово окупованій Феодосії потужна “бавовна”, – повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу.

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