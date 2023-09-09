Взрывы в оккупированном Симферополе: вспыхнул пожар на территории воинской части

Во временно оккупированном Симферополе на Крымском полуострове прогремели мощные взрывы, после которых в небо начал подниматься густой и черный дым.

По данным российских изданий, после взрывов в Симферополе вспыхнул пожар на территории воинской части.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.