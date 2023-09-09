Взрывы в оккупированном Симферополе: вспыхнул пожар на территории воинской части
Во временно оккупированном Симферополе на Крымском полуострове прогремели мощные взрывы, после которых в небо начал подниматься густой и черный дым.
По данным российских изданий, после взрывов в Симферополе вспыхнул пожар на территории воинской части.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки.
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