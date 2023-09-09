Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Происшествия Срочно
Срочно
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА

В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Фото: Факти ICTV

В Херсоне слышны звуки мощных взрывов. Однако воздушную тревогу на территории города и Херсонской области не объявляли.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он не уточнил, почему именно в Херсоне раздаются взрывы.

— В Херсоне слышны взрывы. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах, — подчеркнул глава ГВА.

Взрывы в Херсоне 9 сентября 2023 года — что известно о взрывах в Херсоне

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ГУР рассказали, каких действий ждать от РФ осенью
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ
Почему РФ начала чаще атаковать Одесскую область: объяснение разведки
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Поднялся густой дым: в оккупированной Феодосии прогремели взрывы
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Ужасный цинизм: глава Евросовета раскритиковал Россию за попытку подкупить Африку зерном
Шарль Мішель

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь