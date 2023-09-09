В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
В Херсоне слышны звуки мощных взрывов. Однако воздушную тревогу на территории города и Херсонской области не объявляли.
Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он не уточнил, почему именно в Херсоне раздаются взрывы.
— В Херсоне слышны взрывы. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах, — подчеркнул глава ГВА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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