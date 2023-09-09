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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Херсоні чути вибухи, тривогу не оголошували – МВА

У Херсоні чути вибухи, тривогу не оголошували – МВА
Фото: Факти ICTV

У Херсоні чути звуки потужних вибухів. Проте повітряну тривогу на території міста та Херсонської області не оголошували.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він не уточнив, чому саме у Херсоні лунають вибухи.

– У Херсоні чути вибухи. Будьте обережні! Залишайтеся у безпечних місцях, – наголосив глава МВА.

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Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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