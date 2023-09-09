У Херсоні чути вибухи, тривогу не оголошували – МВА
У Херсоні чути звуки потужних вибухів. Проте повітряну тривогу на території міста та Херсонської області не оголошували.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він не уточнив, чому саме у Херсоні лунають вибухи.
– У Херсоні чути вибухи. Будьте обережні! Залишайтеся у безпечних місцях, – наголосив глава МВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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