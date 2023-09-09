Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини

Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові прогриміли потужні вибухи, після яких у небо почав підійматися густий і чорний дим.

За даними російських видань, після вибухів у Сімферополі спалахнула пожежа на території військової частини.

Вибухи в Сімферополі в Криму 9 вересня 2023 року – що відомо про вибухи в Сімферополі

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Аналітики розповіли, як окупанти намагаються змінити тактику на тлі наступу ЗСУ
російські солдати військові

Війна в Україні, Вибух, Крим, Пожежа, Сімферополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти під час псевдовиборів полюють на українське підпілля – ЦНС
російські окупанти
G20 немає чим пишатися: МЗС України розкритикувало підсумкову декларацію саміту
МЗС України
КНДР може домовитися з Кремлем про постачання зброї – FT
Путін Кім чен Ин
У Нідерландах облаштують сотні нових місць для прийому біженців з України
прийом біженців
Учасники саміту G20 закликають відновити зернову угоду
Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь