Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини
У тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові прогриміли потужні вибухи, після яких у небо почав підійматися густий і чорний дим.
За даними російських видань, після вибухів у Сімферополі спалахнула пожежа на території військової частини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик