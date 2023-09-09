Вибухи в окупованому Сімферополі: спалахнула пожежа на території військової частини

У тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові прогриміли потужні вибухи, після яких у небо почав підійматися густий і чорний дим.

За даними російських видань, після вибухів у Сімферополі спалахнула пожежа на території військової частини.

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