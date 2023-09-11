РФ накрила вогнем Білозерку Херсонської області: двоє постраждалих

Російська армія накрила вогнем Білозерку Херсонської області, внаслідок чого там постраждали двоє людей. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, у 53-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес.

Водночас до лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 48-річного чоловіка. Поки не повідомляють, які саме в нього травми чи поранення.

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В ОВА уточнили, через ворожий обстріл в одній з осель сталася пожежа, а також вибило з десяток вікон в освітньому закладі.

Джерело: Херсонська ОВА

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