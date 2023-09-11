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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне обстреляли сельскую амбулаторию в Станиславе Херсонской области

обстріл станіслава

Сегодня днем оккупационная армия обстреляла амбулаторию в селе Станислав Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, под обстрел попала сельская амбулатория — в медицинском учреждении повреждены окна и крыша.

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Обстрел Станислава 11 сентября 2023 года — что известно об обстреле Станислава Херсонской области

8 сентября российские военные сбросили авиабомбу на Одрадокаменку Херсонской области. Вражеский снаряд убил трех гражданских – двух женщин и мужчину.

Война в Украине, Херсонская область
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