Россияне обстреляли сельскую амбулаторию в Станиславе Херсонской области
Сегодня днем оккупационная армия обстреляла амбулаторию в селе Станислав Херсонской области.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, под обстрел попала сельская амбулатория — в медицинском учреждении повреждены окна и крыша.
Минно-взрывную травму и контузию получил фельдшер. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
8 сентября российские военные сбросили авиабомбу на Одрадокаменку Херсонской области. Вражеский снаряд убил трех гражданских – двух женщин и мужчину.
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