Росіяни обстріляли сільську амбулаторію у Станіславі на Херсонщині
Сьогодні вдень окупаційна армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, під обстріл потрапила сільська амбулаторія – у медичному закладі пошкоджені вікна і дах.
Мінно-вибухову травму та контузію дістав фельдшер. Постраждалому надають медичну допомогу.
8 вересня російські військові скинули авіабомбу на Одрадокам’янку Херсонської області. Ворожий снаряд вбив трьох цивільних – двох жінок та чоловіка.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик