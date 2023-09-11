Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни обстріляли сільську амбулаторію у Станіславі на Херсонщині

обстріл станіслава

Сьогодні вдень окупаційна армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під обстріл потрапила сільська амбулаторія – у медичному закладі пошкоджені вікна і дах.

Зараз дивляться

Мінно-вибухову травму та контузію дістав фельдшер. Постраждалому надають медичну допомогу.

Обстріл Станіслава 11 вересня 2023 року – що відомо про обстріл Станіслава Херсонської області

8 вересня російські військові скинули авіабомбу на Одрадокам’янку Херсонської області. Ворожий снаряд вбив трьох цивільних – двох жінок та чоловіка.

Війна в Україні, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Київській області відключено від газопостачання частину споживачів через атаку дронів – Міненергетики
Росіяни обстріляли сільську амбулаторію у Станіславі на Херсонщині
Після перехоплення російського Мі-8 значно зросла кількість росіян, які хочуть здатись у полон – ГУР
Андрій Юсов - представник ГУР
На Рош га-Шана з’їхались понад 3 тис. паломників: в Умані запрацювали пункти пропуску
хасиди в Умані
Наступ ЗСУ йде “на ногах”, БпЛА і ПТРК знизили ефективність бронетехніки – Буданов
Кирило Буданов
ЗСУ зайшли в Опитне, але говорити про повний контроль зарано – Барабаш
війна

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Росіяни обстріляли сільську амбулаторію у Станіславі на Херсонщині
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Росіяни обстріляли сільську амбулаторію у Станіславі на Херсонщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Росіяни обстріляли сільську амбулаторію у Станіславі на Херсонщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Росіяни обстріляли сільську амбулаторію у Станіславі на Херсонщині
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь