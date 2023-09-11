Росіяни обстріляли сільську амбулаторію у Станіславі на Херсонщині

Сьогодні вдень окупаційна армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під обстріл потрапила сільська амбулаторія – у медичному закладі пошкоджені вікна і дах.

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