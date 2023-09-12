На Днепропетровщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Днем 12 сентября в Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили в мониторинговых Telegram-каналах. Официальной информации пока нет.

На территории Днепропетровской области продолжается воздушная тревога, которую объявили в 17:28.

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Напомним, сегодня войска РФ атаковали Запорожскую область. Вражеская ракета, тип которой сейчас устанавливают, ударила в открытую местность.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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