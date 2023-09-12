На Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вдень 12 вересня у Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Про це повідомили у моніторингових Telegram-каналах. Офіційної інформації наразі немає.

На території Дніпропетровської області триває повітряна тривога, яку оголосили о 17:28.

Зараз дивляться

Нагадаємо, сьогодні війська РФ атакували Запорізьку область. Ворожа ракета, тип якої зараз встановлюють, вдарила у відкриту місцевість.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.