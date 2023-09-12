На Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Вдень 12 вересня у Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Про це повідомили у моніторингових Telegram-каналах. Офіційної інформації наразі немає.
На території Дніпропетровської області триває повітряна тривога, яку оголосили о 17:28.
Нагадаємо, сьогодні війська РФ атакували Запорізьку область. Ворожа ракета, тип якої зараз встановлюють, вдарила у відкриту місцевість.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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