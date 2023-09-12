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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вибух
Фото: Depositphotos

Вдень 12 вересня у Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Про це повідомили у моніторингових Telegram-каналах. Офіційної інформації наразі немає.

На території Дніпропетровської області триває повітряна тривога, яку оголосили о 17:28.

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Нагадаємо, сьогодні війська РФ атакували Запорізьку область. Ворожа ракета, тип якої зараз встановлюють, вдарила у відкриту місцевість.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Російська агресія
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