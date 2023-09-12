Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как оформить субсидию в Дії – инструкция
Мы рекомендуем
РРО для ФЛП: как выбрать и подключить кассовый аппарат
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе

РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе
Фото: Факти ICTV

В Запорожье прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги на территории Юга и Востока Украины.

Информацию о взрывах в Запорожской области подтвердил глава ОВА Юрий Малашко в эфире национального информационного телемарафона.

— Да, действительно, враг атаковал нас в очередной раз и коварно баллистической ракетой. Тип ракеты устанавливается. Устанавливаем само место падения, место удара. Знаем, что это Запорожский район. Сейчас уже соответствующие службы работают. Ищем, где именно эта ракета упала. По состоянию на сейчас, пострадавших и пожаров нет, — отметил глава ОВА Малашко.

Перед этим в военной администрации предупредили об угрозе использования баллистического вооружения, в частности, для Запорожской области и города Запорожье.

Сейчас смотрят

Взрывы в Запорожье 12 сентября 2023 — что известно о взрывах в Запорожской области

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Вблизи Запорожья во время воздушной тревоги ударила российская ракета
Вибух

Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022
РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе
Украина и так может бить по территории РФ: Бербок объяснила, почему нет смысла ограничивать дальность ракет Taurus
Крилата ракета Taurus
В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
пам'ятник Мацієвському
Россияне вывели в Черное море 17 кораблей, среди них носитель Калибров
Запуск ракет типу Калібр із моря
Мы должны создать щит: Бербок призвала союзников помочь Украине с ПВО на зиму
Анналена Бербок

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились
РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе
Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят
РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь