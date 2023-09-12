РФ атаковала баллистической ракетой: ОВА о взрывах в Запорожском районе

В Запорожье прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги на территории Юга и Востока Украины.

Информацию о взрывах в Запорожской области подтвердил глава ОВА Юрий Малашко в эфире национального информационного телемарафона.

— Да, действительно, враг атаковал нас в очередной раз и коварно баллистической ракетой. Тип ракеты устанавливается. Устанавливаем само место падения, место удара. Знаем, что это Запорожский район. Сейчас уже соответствующие службы работают. Ищем, где именно эта ракета упала. По состоянию на сейчас, пострадавших и пожаров нет, — отметил глава ОВА Малашко.

Перед этим в военной администрации предупредили об угрозе использования баллистического вооружения, в частности, для Запорожской области и города Запорожье.

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