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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ атакувала балістичною ракетою: ОВА про вибухи у Запорізькому районі

РФ атакувала балістичною ракетою: ОВА про вибухи у Запорізькому районі
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги на території Півдня та Сходу України.

Інформацію про вибухи у Запорізькій області підтвердив очільник ОВА Юрій Малашко в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– Так, дійсно, ворог атакував нас вчергове і підступно балістичною ракетою. Тип ракети встановлюється. Встановлюємо саме місце падіння, місце ураження. Знаємо, що це Запорізький район. Зараз вже відповідні служби працюють. Шукаємо, де саме ця ракета впала. Станом на зараз, постраждалих і пожеж немає, – зазначив голова ОВА Малашко.

Перед цим у військовій адміністрації попередили про загрозу використання балістичного озброєння, зокрема, для Запорізької області та міста Запоріжжя.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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