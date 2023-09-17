ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы

Ночью 17 сентября российские войска атаковали Украину 10 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и шестью ударными беспилотниками Shahed-136/131.

Обновлено в 08:43. Украинские защитники уничтожили 12 из 16 вражеских целей:

все шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (выпущены из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму);

типа Shahed-136/131 (выпущены из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму); шесть из 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 (выпущены из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса).

Четыре ракеты, которые не удалось ликвидировать, попали по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.

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Сейчас там работают спасатели.

Напомним, что о вылете бортов с аэродрома Оленья в Воздушных силах ВСУ предупреждали еще около часу ночи.

Добрались до Украины ракеты ориентировочно в полпятого утра.

Сначала ракетная опасность нависла над восточными и юго-восточными регионами.

В пять утра ракеты, находясь на границе Харьковской и Днепропетровской областей, направились в западном направлении.

Вражеские боеприпасы держали курс в направлении Кременчуга и Умани Черкасской области.

Около шести утра ракеты сменили курс в сторону Одесской области и Николаева.

В Силах обороны Юга Украины отметили, что жители этих областей могут слышать звуки боевой работы украинских защитников.

И в очередной раз напомнили о необходимости находиться в укрытиях и не информировать врага, снимая и выкладывая в сеть фото и видео.

Уже через полчаса ракеты направились в Винницкую область, а дальше – в Хмельницкую область.

В 06:52 в Воздушных силах сообщили об отбое ракетной опасности и призвали людей не публиковать работу противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Силы обороны Юга Украины, Сергей Лысак

Фото: Минобороны России

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