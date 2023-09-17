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Илья Нежигай, редактор ленты

Удары по Токмаку и обстрел Россией Херсона: 571-й день войны

Удары по Токмаку и обстрел Россией Херсона: 571-й день войны
17 сентября, 0:59

Взлет 7 Ту-95мс: в Воздушных силах предупредили о взлете бомбардировщиков РФ

В Воздушных силах ВСУ зафиксировали взлет около 7 российских бортов Ту-95мс с аэродрома Оленья.

— Если вылет боевой — ориентировочное время подлета ракет (в зависимости от пусковых рубежей) — около 4 — 5 часов, — говорится в сообщении.

В ВС ВСУ призвали следить за их сообщениями, а в случае объявления сигналов воздушной тревоги — направляться в укрытие.

17 сентября, 0:48

Вероятно, баллистикой: Россия нанесла удары по Харькову

В Харькове раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сначала сообщили корреспонденты Суспільного, а впоследствии об атаке заявил и руководитель ОВА Олег Синегубов.

— Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях, — написал он.

По информации из мониторинговых Telegram-каналов, речь идет о баллистическом ударе ракетой С-300.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о баллистической угрозе для Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы. По данным Суспільного, в городе прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

Городской голова Игорь Терехов добавил, что оккупанты обстреливают город второй раз за сутки.

Война в Украине
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