Удары по Токмаку и обстрел Россией Херсона: 571-й день войны

17 сентября, 0:48

Вероятно, баллистикой: Россия нанесла удары по Харькову

В Харькове раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сначала сообщили корреспонденты Суспільного, а впоследствии об атаке заявил и руководитель ОВА Олег Синегубов.

— Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях, — написал он.

По информации из мониторинговых Telegram-каналов, речь идет о баллистическом ударе ракетой С-300.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о баллистической угрозе для Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы. По данным Суспільного, в городе прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

Городской голова Игорь Терехов добавил, что оккупанты обстреливают город второй раз за сутки.