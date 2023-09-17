ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили

Уночі 17 вересня російські війська атакували Україну 10 крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та шістьма ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Оновлено о 08:43. Українські захисники знищили 12 із 16 ворожих цілей:

усі шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (випущені з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, та мису Чауда, що в поки що окупованому Криму);

типу Shahed-136/131 (випущені з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, та мису Чауда, що в поки що окупованому Криму); шість із 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 (випущені з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса).

Чотири ракети, які не вдалось ліквідувати, влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині.

Зараз дивляться

Наразі там працюють рятувальники.

Нагадаємо, що про виліт бортів з аеродрому Оленья в Повітряних силах ЗСУ попереджали ще близько першої ночі.

Дісталися України ракети орієнтовно о пів на п’яту ранку.

Спершу ракетна небезпека нависла над східними та південно-східними регіонами.

О п’ятій ранку ракети, перебуваючи на межі Харківської та Дніпропетровської областей, попрямували в західному напрямку.

Ворожі боєприпаси тримали курс у напрямку Кременчука та Умані, що на Черкащині.

Близько шостої ранку ракети змінили курс до Одеської області та Миколаєва.

У Силах оборони Півдня України зауважили, що жителі цих областей можуть чути звуки бойової роботи українських захисників.

Тож вкотре нагадали про необхідність перебувати в укриттях та не інформувати ворога, фільмуючи та викладаючи в мережу фото та відео.

Уже за пів години ракети попрямували до Вінниччини, а далі – до Хмельницької області.

О 06:52 в Повітряних силах повідомили про відбій ракетної небезпеки та закликали людей не публікувати роботу протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сили оборони Півдня України, Сергій Лисак

Фото: Міноборони Росії

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