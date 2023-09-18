Двое погибших, трое раненых: россияне ночью обстреляли Херсонскую область
Всю ночь российские оккупационные войска обстреливали Херсонскую область — к сожалению, есть погибшие.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
По его словам, в результате вражеского прилета по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один — получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте.
В селе Кизомыс российские снаряды попали в частный дом. Смертельные ранения получила пожилая женщина. 60-летнего мужчину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Под вражеский огонь попало и село Ольговка. Там пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.
Фото: Херсонская областная прокуратура
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