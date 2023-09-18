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Марта Бондаренко, редактор ленты

Двое погибших, трое раненых: россияне ночью обстреляли Херсонскую область

Двое погибших, трое раненых: россияне ночью обстреляли Херсонскую область

Всю ночь российские оккупационные войска обстреливали Херсонскую область — к сожалению, есть погибшие.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, в результате вражеского прилета по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один — получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте.

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Двое погибших, трое раненых: россияне ночью обстреляли Херсонскую область
Двое погибших, трое раненых: россияне ночью обстреляли Херсонскую область
Двое погибших, трое раненых: россияне ночью обстреляли Херсонскую область
Двое погибших, трое раненых: россияне ночью обстреляли Херсонскую область

Под вражеский огонь попало и село Ольговка. Там пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Взрыв, Херсонская область
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