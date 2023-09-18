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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Двоє загиблих, троє поранених: росіяни вночі обстріляли Херсонщину

Двоє загиблих, троє поранених: росіяни вночі обстріляли Херсонщину

Усю ніч російські окупаційні війська обстрілювали Херсонську область – на жаль, є загиблі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, у результаті ворожого прильоту по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один – дістав травми. Медики надали йому допомогу на місці.

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У селі Кізомис російські снаряди влучили в приватний будинок. Смертельних поранень зазнала літня жінка. 60-річного чоловіка у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Двоє загиблих, троє поранених: росіяни вночі обстріляли Херсонщину
Двоє загиблих, троє поранених: росіяни вночі обстріляли Херсонщину
Двоє загиблих, троє поранених: росіяни вночі обстріляли Херсонщину
Двоє загиблих, троє поранених: росіяни вночі обстріляли Херсонщину

Під ворожий вогонь потрапило й село Ольгівка. Там постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Фото: Херсонська обласна прокуратура

Війна в Україні, Вибух, Херсонська область
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