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Татьяна Забожко, редактор ленты

Работает ПВО: в Хмельницкой области раздались взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 18 сентября во время ракетного обстрела Украины россиянами в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Информацию подтвердил первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.

Подробности первый заместитель ОВА пообещал предоставить впоследствии.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Хмельницкая ОВА

Война в Украине, Взрыв, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Хмельницкая область
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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