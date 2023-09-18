Работает ПВО: в Хмельницкой области раздались взрывы
Утром 18 сентября во время ракетного обстрела Украины россиянами в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Информацию подтвердил первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.
Подробности первый заместитель ОВА пообещал предоставить впоследствии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Хмельницкая ОВА
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко