Працює ППО: у Хмельницькій області пролунали вибухи
Уранці 18 вересня під час ракетного обстрілу України росіянами в Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Інформацію підтвердив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Подробиці перший заступник ОВА пообіцяв надати згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Хмельницька ОВА
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко