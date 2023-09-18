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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Працює ППО: у Хмельницькій області пролунали вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 18 вересня під час ракетного обстрілу України росіянами в Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Інформацію підтвердив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Подробиці перший заступник ОВА пообіцяв надати згодом.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Хмельницька ОВА

Війна в Україні, Вибух, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Хмельницька область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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