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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ попала Шахедами в рекреационную инфраструктуру Вилково

Дрон-камікадзе, Shahed

Ночью 18 сентября выпущенные россиянами дроны-камикадзе типа Shahed-136/131 атаковали Измаильский район Одесской области.

Противовоздушная оборона там уничтожила 11 из 24 дронов, которыми РФ ночью атаковала Украину.

Однако избежать попаданий не удалось.

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В частности, вражеские дроны попали в рекреационную инфраструктуру Вилково.

Вспыхнувший после обстрела пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Гражданские, к счастью, не пострадали.

Руководитель областной военной администрации Олег Кипер в очередной раз призвал местных реагировать на сигналы воздушной тревоги и каждый раз после объявления об опасности направляться в безопасные места.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Кипер

Фото: ОК Юг

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Одесская область, Російська агресія, РФ
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