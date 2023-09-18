РФ попала Шахедами в рекреационную инфраструктуру Вилково
Ночью 18 сентября выпущенные россиянами дроны-камикадзе типа Shahed-136/131 атаковали Измаильский район Одесской области.
Противовоздушная оборона там уничтожила 11 из 24 дронов, которыми РФ ночью атаковала Украину.
Однако избежать попаданий не удалось.
В частности, вражеские дроны попали в рекреационную инфраструктуру Вилково.
Вспыхнувший после обстрела пожар оперативно ликвидировали спасатели.
Гражданские, к счастью, не пострадали.
Руководитель областной военной администрации Олег Кипер в очередной раз призвал местных реагировать на сигналы воздушной тревоги и каждый раз после объявления об опасности направляться в безопасные места.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Кипер
Фото: ОК Юг
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