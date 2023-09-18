РФ поцілила Шахедами в рекреаційну інфраструктуру Вилкового
Уночі 18 вересня випущені росіянами дрони-камікадзе типу Shahed-136/131 атакували Ізмаїльський район Одеської області.
Протиповітряна оборона там знищила 11 із 24 дронів, якими РФ уночі атакувала Україну.
Однак уникнути влучань не вдалось.
Зокрема, ворожі дрони поцілили в рекреаційну інфраструктуру Вилкового.
Пожежу, що спалахнула після обстрілу, оперативно ліквідували рятувальники.
Цивільні, на щастя, не постраждали.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер вкотре закликав місцевих реагувати на сигнали повітряної тривоги та щоразу після оголошення про небезпеку прямувати до безпечних місць.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олег Кіпер
Фото: ОК Південь
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