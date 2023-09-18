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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ поцілила Шахедами в рекреаційну інфраструктуру Вилкового

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі 18 вересня випущені росіянами дрони-камікадзе типу Shahed-136/131 атакували Ізмаїльський район Одеської області.

Протиповітряна оборона там знищила 11 із 24 дронів, якими РФ уночі атакувала Україну.

Однак уникнути влучань не вдалось.

Зараз дивляться

Зокрема, ворожі дрони поцілили в рекреаційну інфраструктуру Вилкового.

Пожежу, що спалахнула після обстрілу, оперативно ліквідували рятувальники.

Цивільні, на щастя, не постраждали.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер вкотре закликав місцевих реагувати на сигнали повітряної тривоги та щоразу після оголошення про небезпеку прямувати до безпечних місць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Кіпер

Фото: ОК Південь

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Одеська область, Російська агресія, РФ
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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