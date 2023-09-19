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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ сбросила на Купянск управляемую авиабомбу – трое погибших

РФ сбросила на Купянск управляемую авиабомбу – трое погибших
Фото: Depositphotos

Российский самолет 19 сентября нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой (УАБ).

К сожалению, погибли трое мирных жителей города, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, на месте работают экстренные службы, информация уточняется.

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Накануне вечером Россия нанесла удар по центру Харькова, есть попадание в производственную зону Холодногорского района города, однако, к счастью, без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Куп'янськ, Ракетные удары России, Російська агресія, Харьковская область
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От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

Кристина Величанская
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