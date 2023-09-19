РФ сбросила на Купянск управляемую авиабомбу – трое погибших
Российский самолет 19 сентября нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой (УАБ).
К сожалению, погибли трое мирных жителей города, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, на месте работают экстренные службы, информация уточняется.
Накануне вечером Россия нанесла удар по центру Харькова, есть попадание в производственную зону Холодногорского района города, однако, к счастью, без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.Кристина Величанская