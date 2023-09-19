РФ сбросила на Купянск управляемую авиабомбу – трое погибших

Российский самолет 19 сентября нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой (УАБ).

К сожалению, погибли трое мирных жителей города, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, на месте работают экстренные службы, информация уточняется.

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Накануне вечером Россия нанесла удар по центру Харькова, есть попадание в производственную зону Холодногорского района города, однако, к счастью, без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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