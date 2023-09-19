РФ скинула на Куп’янськ керовану авіабомбу – троє загиблих
Російський літак 19 вересня завдав удару по Куп’янську керованою авіабомбою (КАБ).
На жаль, загинули троє мирних жителів міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.
Напередодні ввечері Росія завдала удару по центру Харкова, є влучання у виробничу зону Холодногірського району міста, проте, на щастя, без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська