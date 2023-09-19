РФ скинула на Куп’янськ керовану авіабомбу – троє загиблих

Російський літак 19 вересня завдав удару по Куп’янську керованою авіабомбою (КАБ).

На жаль, загинули троє мирних жителів міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.

Зараз дивляться

Напередодні ввечері Росія завдала удару по центру Харкова, є влучання у виробничу зону Холодногірського району міста, проте, на щастя, без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.