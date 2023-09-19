Обстрел Харькова и атаки РФ в районе Марьинки: 573-й день войны
Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Германия предоставит Украине новый пакет помощи стоимостью €400 млн, сообщил министр обороны Борис Писториус.
— Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы — это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной, — сказал он.
Помощь будет включать дополнительные боеприпасы, защитные транспортные средства и системы разминирования. Германия планирует отправить одежду, а также электро- и теплогенераторы на предстоящую зиму.
В Славянске, Краматорске и Херсоне прогремели взрывы
В Славянске, Краматорске и Херсоне прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в большинстве областей Украины.
В Раде зарегистрирован закон об э-реестре военнообязанных
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных.
— Задачей законопроекта является уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, — говорится в законопроекте №10062.
РФ обстреляли Харьков ракетами: последствия попаданий уточняются
Харьков обстреляли российские ракеты. По предварительной информации, под вражеским ударом оказалась центральная часть города.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района.
На эту минуту — без пострадавших, уточнил глава ОВА Олег Синегубов. Информация о последствиях попаданий уточняется.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко