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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Наступление оккупантов на Купянском направлении замедлилось — Евлаш

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

На Купянском направлении замедлилось наступление российских оккупантов. Вероятно, из-за перегруппировки сил.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

– Прежде всего это связано с тем, что они сильно по зубам получили возле Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированием их подразделений. Они перегруппировываются после получения на орехи от ВСУ, – сказал он.

Спикер подчеркнул, что Силы обороны Украины готовятся к различным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов противника.

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Также Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили 52 тыс. личного состава. Всего на Восточном направлении находится около 150 тыс. захватчиков и тысячи единиц техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Куп'янськ, Російська агресія
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