Наступление оккупантов на Купянском направлении замедлилось — Евлаш
На Купянском направлении замедлилось наступление российских оккупантов. Вероятно, из-за перегруппировки сил.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.
– Прежде всего это связано с тем, что они сильно по зубам получили возле Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированием их подразделений. Они перегруппировываются после получения на орехи от ВСУ, – сказал он.
Спикер подчеркнул, что Силы обороны Украины готовятся к различным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов противника.
Также Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили 52 тыс. личного состава. Всего на Восточном направлении находится около 150 тыс. захватчиков и тысячи единиц техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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