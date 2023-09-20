Россия ударила по Купянску ракетой Гром-Е1: количество жертв возросло до 8

На месте удара по Купянску, нанесенного Россией 19 сентября ракетой Гром-Е1, завершились оперативные работы экстренных служб.

Сегодня найдены тела еще двух погибших гражданских мужчин, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек — 6 мужчин и 2 женщины, — уточнил он.

По его словам, среди погибших — двое волонтеров, которые эвакуировали людей.

Сейчас смотрят

Ракета Гром-Е1 — новейшая российская разработка, созданная на базе советской Х-38 (принята на вооружение в 2013 году), является гибридом бомбы и ракеты.

Накануне сообщалось, что 19 сентября РФ атаковала Купянск управляемой авиабомбой (КАБ). Вчера было известно о шести жертвах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олег Синєгубов

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.