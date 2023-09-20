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Валентина Летяк, редактор ленты

Россия ударила по Купянску ракетой Гром-Е1: количество жертв возросло до 8

Росія вдарила по Куп’янську ракетою Грім-Е1

На месте удара по Купянску, нанесенного Россией 19 сентября ракетой Гром-Е1, завершились оперативные работы экстренных служб.

Сегодня найдены тела еще двух погибших гражданских мужчин, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек — 6 мужчин и 2 женщины, — уточнил он.

По его словам, среди погибших — двое волонтеров, которые эвакуировали людей.

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Ракета Гром-Е1 — новейшая российская разработка, созданная на базе советской Х-38 (принята на вооружение в 2013 году), является гибридом бомбы и ракеты.

Накануне сообщалось, что 19 сентября РФ атаковала Купянск управляемой авиабомбой (КАБ). Вчера было известно о шести жертвах.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олег Синєгубов

Война в Украине, Куп'янськ, Ракетные удары России, Російська агресія, Харьковская область
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