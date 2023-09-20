Россия ударила по Купянску ракетой Гром-Е1: количество жертв возросло до 8
На месте удара по Купянску, нанесенного Россией 19 сентября ракетой Гром-Е1, завершились оперативные работы экстренных служб.
Сегодня найдены тела еще двух погибших гражданских мужчин, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек — 6 мужчин и 2 женщины, — уточнил он.
По его словам, среди погибших — двое волонтеров, которые эвакуировали людей.
Ракета Гром-Е1 — новейшая российская разработка, созданная на базе советской Х-38 (принята на вооружение в 2013 году), является гибридом бомбы и ракеты.
Накануне сообщалось, что 19 сентября РФ атаковала Купянск управляемой авиабомбой (КАБ). Вчера было известно о шести жертвах.
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Фото: Олег Синєгубов
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