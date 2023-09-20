Росія вдарила по Куп’янську ракетою Грім-Е1: кількість жертв зросла до 8
На місці удару по Куп’янську, завданого Росією 19 вересня ракетою Грім-Е1, завершилися оперативні роботи екстрених служб.
Сьогодні знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп’янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки, – уточнив він.
За його словами, серед загиблих – двоє волонтерів, які евакуйовували людей.
Ракета Грім-Е1 – новітня російська розробка, створена на базі радянської Х-38 (прийнята на озброєння у 2013 році), є гібридом бомби та ракети.
Напередодні повідомлялося, що 19 вересня РФ атакувала Куп’янськ керованою авіабомбою (КАБ) . Вчора було відомо по шістьох жертв.
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Фото: Олег Синєгубов
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