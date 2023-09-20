Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Украина Live
Live
Илья Нежигай, редактор ленты

Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны

Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны
20 сентября, 0:24

Время не на стороне Кремля, Путин теряет время и друзей — глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке с докладом о войне на Украине, заявил, что:

— Путин считал, что сможет пересидеть Украину и пересидеть друзей Украины во всем мире. Он ошибался. Потому что время не на стороне России… В российской системе появляются трещины, и чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше эти трещины будут пробиваться сквозь систему. Путин боится массовой мобилизации. Круг его друзей, как внутри России, так и за рубежом, сокращается, — сказал он.

Глава МИД Британии заявил, что мир должен “громко и четко дать понять, что у нас есть решимость, что у нас есть стратегическое терпение, что мы будем поступать правильно, пока все не будет решено”.

— Потому что если мы этого не сделаем, то пригласим внутрь дальнейшую агрессию… Украина не сдастся, Великобритания не бросит ее… Позиция Великобритании решительна, — добавил он.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 19.09.2023
DeepStateMap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Документи, довідки
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны
Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен
Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь