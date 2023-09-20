Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны
Время не на стороне Кремля, Путин теряет время и друзей — глава МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке с докладом о войне на Украине, заявил, что:
— Путин считал, что сможет пересидеть Украину и пересидеть друзей Украины во всем мире. Он ошибался. Потому что время не на стороне России… В российской системе появляются трещины, и чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше эти трещины будут пробиваться сквозь систему. Путин боится массовой мобилизации. Круг его друзей, как внутри России, так и за рубежом, сокращается, — сказал он.
Глава МИД Британии заявил, что мир должен “громко и четко дать понять, что у нас есть решимость, что у нас есть стратегическое терпение, что мы будем поступать правильно, пока все не будет решено”.
— Потому что если мы этого не сделаем, то пригласим внутрь дальнейшую агрессию… Украина не сдастся, Великобритания не бросит ее… Позиция Великобритании решительна, — добавил он.
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко