Итоги Рамштайн и выступление Зеленского в Генассамблее ООН: 574-й день войны

20 сентября, 0:24

Время не на стороне Кремля, Путин теряет время и друзей — глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке с докладом о войне на Украине, заявил, что:

— Путин считал, что сможет пересидеть Украину и пересидеть друзей Украины во всем мире. Он ошибался. Потому что время не на стороне России… В российской системе появляются трещины, и чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше эти трещины будут пробиваться сквозь систему. Путин боится массовой мобилизации. Круг его друзей, как внутри России, так и за рубежом, сокращается, — сказал он.

Глава МИД Британии заявил, что мир должен “громко и четко дать понять, что у нас есть решимость, что у нас есть стратегическое терпение, что мы будем поступать правильно, пока все не будет решено”.

— Потому что если мы этого не сделаем, то пригласим внутрь дальнейшую агрессию… Украина не сдастся, Великобритания не бросит ее… Позиция Великобритании решительна, — добавил он.