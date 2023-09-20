В Кременчуге прогремели взрывы во время атаки дронов
Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги.
Об этом сначала сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии и власти региона.
Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин подтвердил атаку со стороны России.
— Враг атакует Полтавскую область. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Все детали позже, — написал он.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о нескольких группах ударных беспилотников, выпущенных Россией в сторону Украины.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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