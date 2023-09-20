У Кременчуці пролунали вибухи під час атаки дронів
Вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області під час повітряної тривоги.
Про це спочатку повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом і влада регіону.
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив атаку з боку Росії.
– Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Усі деталі згодом, – написав він.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про декілька груп ударних безпілотників, випущених Росією в бік України.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко