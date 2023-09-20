У Кременчуці пролунали вибухи під час атаки дронів

Вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області під час повітряної тривоги.

Про це спочатку повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом і влада регіону.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив атаку з боку Росії.

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– Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Усі деталі згодом, – написав він.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про декілька груп ударних безпілотників, випущених Росією в бік України.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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