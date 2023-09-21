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В Святошинском районе Киева после взрывов пропал свет и вода

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

В Святошинском районе Киева после взрывов были перебои с электричеством и водой.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, свет и вода исчезли в некоторых микрорайонах Святошинского района. В Шевченковском районе обломки российской ракеты повредили газовую трубу. Пожаров нет.

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Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что электроснабжение восстановили. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской воздушной атаки на столицу.

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В Святошинском районе Киева после взрывов пропал свет и вода

Отключение электроэнергии, Война в Украине, Взрыв, Київ
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