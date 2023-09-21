В Святошинском районе Киева после взрывов пропал свет и вода
В Святошинском районе Киева после взрывов были перебои с электричеством и водой.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, свет и вода исчезли в некоторых микрорайонах Святошинского района. В Шевченковском районе обломки российской ракеты повредили газовую трубу. Пожаров нет.
Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что электроснабжение восстановили. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской воздушной атаки на столицу.
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