У Святошинському районі Києва після вибухів зникло світло і вода
У Святошинському районі Києва після вибухів були перебої з електрикою та водою.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
За його словами, світло та вода зникли у деяких мікрорайонах Святошинського району. У Шевченківському районі уламки російської ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає.
Згодом Віталій Кличко повідомив, що електропостачання відновили. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої повітряної атаки на столицю.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко