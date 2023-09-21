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У Святошинському районі Києва після вибухів зникло світло і вода

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

У Святошинському районі Києва після вибухів були перебої з електрикою та водою.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, світло та вода зникли у деяких мікрорайонах Святошинського району. У Шевченківському районі уламки російської ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає.

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Згодом Віталій Кличко повідомив, що електропостачання відновили. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої повітряної атаки на столицю.

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У Святошинському районі Києва після вибухів зникло світло і вода

Відключення електроенергії, Війна в Україні, Вибух, Київ
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