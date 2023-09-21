У Святошинському районі Києва після вибухів зникло світло і вода

У Святошинському районі Києва після вибухів були перебої з електрикою та водою.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, світло та вода зникли у деяких мікрорайонах Святошинського району. У Шевченківському районі уламки російської ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає.

Зараз дивляться

Згодом Віталій Кличко повідомив, що електропостачання відновили. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої повітряної атаки на столицю.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.