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Татьяна Забожко, редактор ленты

Масштабная воздушная тревога: в Киеве гремят взрывы

Утром 21 сентября в Киеве раздаются взрывы.

Информацию об этом подтвердил мэр Виталий Кличко.

– Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! – призвал мэр столицы.

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