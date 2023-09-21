Татьяна Забожко, редактор ленты
Масштабная воздушная тревога: в Киеве гремят взрывы
Утром 21 сентября в Киеве раздаются взрывы.
Информацию об этом подтвердил мэр Виталий Кличко.
– Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! – призвал мэр столицы.
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