Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы во Львовской области: в ОВА выясняют данные о пострадавших и разрушениях
Утром 21 сентября в Дрогобычском районе Львовской области были слышны взрывы.
В областной военной администрации уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
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