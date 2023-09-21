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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы во Львовской области: в ОВА выясняют данные о пострадавших и разрушениях

Вибух

Утром 21 сентября в Дрогобычском районе Львовской области были слышны взрывы.

В областной военной администрации уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

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