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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи на Львівщині: в ОВА з’ясовують дані про постраждалих та руйнування

Вибух

Уранці 21 вересня в Дрогобицькому районі Львівської області було чути вибухи.

Наразі в обласній військовій адміністрації з’ясовують інформацію щодо постраждалих та руйнувань.

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