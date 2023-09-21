Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи на Львівщині: в ОВА з’ясовують дані про постраждалих та руйнування
Уранці 21 вересня в Дрогобицькому районі Львівської області було чути вибухи.
Наразі в обласній військовій адміністрації з’ясовують інформацію щодо постраждалих та руйнувань.
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