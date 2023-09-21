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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Новый пакет помощи от Испании и выступление Зеленского в Совбезе ООН: 575-й день войны

Ключевые события
00:18
Очередная бавовна в Крыму: в Севастополе и Евпатории прогремели взрывы
Новый пакет помощи от Испании и выступление Зеленского в Совбезе ООН: 575-й день войны
21 сентября, 0:41

Обсудили альтернативные пути поставок зерна: Зеленский встретился с лидерами ЕС, Болгарии и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль по сохранению принципа единого рынка и доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС.

— Мы создали совместную координационную платформу, которая позволяет нам поддерживать активный диалог и находить ответы на все проблемные вопросы в сфере агропродукции. Проинформировал собеседников о дальнейших действиях Украины и координации совместных шагов, — написал Зеленский в Telegram.

Глава государства сообщил, что Украина, ЕС, Болгария и Румыния обсудили альтернативные пути, которые позволят существенно нарастить транзит и одновременно уменьшить нагрузку на румынский и болгарский внутренние рынки.

21 сентября, 0:18

Очередная бавовна в Крыму: в Севастополе и Евпатории прогремели взрывы

В Севастополе в районе бухты раздались взрывы. Также громко в районе Евпатории.

Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.

21 сентября, 0:18

Зафиксирован вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья — Воздушные Силы

В Воздушных Силах сообщили о вылете 8 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья Мурманской области.

— В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! — говорится в сообщении.

21 сентября, 0:01

В ряде областей угроза применения баллистического вооружения — Воздушные Силы

В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
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