Новый пакет помощи от Испании и выступление Зеленского в Совбезе ООН: 575-й день войны
Обсудили альтернативные пути поставок зерна: Зеленский встретился с лидерами ЕС, Болгарии и Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль по сохранению принципа единого рынка и доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС.
— Мы создали совместную координационную платформу, которая позволяет нам поддерживать активный диалог и находить ответы на все проблемные вопросы в сфере агропродукции. Проинформировал собеседников о дальнейших действиях Украины и координации совместных шагов, — написал Зеленский в Telegram.
Глава государства сообщил, что Украина, ЕС, Болгария и Румыния обсудили альтернативные пути, которые позволят существенно нарастить транзит и одновременно уменьшить нагрузку на румынский и болгарский внутренние рынки.
Очередная бавовна в Крыму: в Севастополе и Евпатории прогремели взрывы
В Севастополе в районе бухты раздались взрывы. Также громко в районе Евпатории.
Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.
Зафиксирован вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья — Воздушные Силы
В Воздушных Силах сообщили о вылете 8 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья Мурманской области.
— В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! — говорится в сообщении.
В ряде областей угроза применения баллистического вооружения — Воздушные Силы
В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко