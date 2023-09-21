Новый пакет помощи от Испании и выступление Зеленского в Совбезе ООН: 575-й день войны

21 сентября, 0:41

Обсудили альтернативные пути поставок зерна: Зеленский встретился с лидерами ЕС, Болгарии и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль по сохранению принципа единого рынка и доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС.

— Мы создали совместную координационную платформу, которая позволяет нам поддерживать активный диалог и находить ответы на все проблемные вопросы в сфере агропродукции. Проинформировал собеседников о дальнейших действиях Украины и координации совместных шагов, — написал Зеленский в Telegram.

Глава государства сообщил, что Украина, ЕС, Болгария и Румыния обсудили альтернативные пути, которые позволят существенно нарастить транзит и одновременно уменьшить нагрузку на румынский и болгарский внутренние рынки.