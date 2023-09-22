Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью
Утром 22 сентября украинские защитники сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
– Еще одна “птичка” агрессора долеталась. ПВО – сила, – радуется удачной “охоте” на дрон руководитель области.
Заметим, что запущенный россиянами БпЛА Воздушные силы ВСУ зафиксировали в семь утра.
Сразу после этого там предупредили о возможной работе противовоздушной обороны по уничтожению вражеской цели.
Угроза с воздуха миновала в 09:13.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Лысак
Фото: Сухопутные войска ВСУ
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