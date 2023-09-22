Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Какую еду нельзя перевозить через границу — список
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью

ППО

Утром 22 сентября украинские защитники сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

– Еще одна “птичка” агрессора долеталась. ПВО – сила, – радуется удачной “охоте” на дрон руководитель области.

Заметим, что запущенный россиянами БпЛА Воздушные силы ВСУ зафиксировали в семь утра.

Сейчас смотрят

Сразу после этого там предупредили о возможной работе противовоздушной обороны по уничтожению вражеской цели.

Угроза с воздуха миновала в 09:13.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сухопутные войска ВСУ

безпілотник, Днепропетровская область, дрон, Повітряні сили України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В РФ утверждают, что возле Крыма и Туапсе уничтожили по беспилотнику
Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью
Сбивали ракеты во время ночной атаки: Воздушные силы ВСУ показали работу ПВО
Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью
В Генштабе уточнили количество сбитых ракет во время ночной атаки РФ
ППО, ракета, ракети
Россия атаковала Украину в несколько волн десятками ракет из разных направлений — Игнат
Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью
В Запорожской области россияне атаковали дроном-камикадзе шведских репортеров
Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь