Долетался: ПВО приземлила БпЛА над Днепропетровской областью

Утром 22 сентября украинские защитники сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

– Еще одна “птичка” агрессора долеталась. ПВО – сила, – радуется удачной “охоте” на дрон руководитель области.

Заметим, что запущенный россиянами БпЛА Воздушные силы ВСУ зафиксировали в семь утра.

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Сразу после этого там предупредили о возможной работе противовоздушной обороны по уничтожению вражеской цели.

Угроза с воздуха миновала в 09:13.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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