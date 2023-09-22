Долітався: ППО приземлила БпЛА над Дніпропетровською областю

Уранці 22 вересня українські захисники збили в небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

– Ще одна “пташка” агресора доліталася. ППО – сила, – тішиться вдалому “полюванню” на дрон очільник області.

Зауважимо, що запущений росіянами БпЛА Повітряні сили ЗСУ зафіксували о сьомій ранку.

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Відразу після цього там попередили про можливу роботу протиповітряної оборони для знищення ворожої цілі.

Загроза з повітря минула о 09:13.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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