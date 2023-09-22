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Илья Нежигай, редактор ленты

Встреча Зеленского с Байденом и обстрел Россией городов Украины: 576-й день войны: 576-й день войны

Встреча Зеленского с Байденом и обстрел Россией городов Украины: 576-й день войны: 576-й день войны
22 сентября, 0:06

Я благодарен польскому народу — Зеленский — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за военную помощь на фоне сообщений об обострении в отношениях между официальным Киевом и Варшавой.

Журналисты спросили его во время встречи с президентом США Джо Байденом, не боится ли он потерять поддержку Польши.

— Я благодарен польскому народу, польскому обществу. Вот и все, — заявил Зеленский в ответ.

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