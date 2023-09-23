Днепропетровскую область ночью атаковали Shahed: в Днепре есть повреждения из-за падения обломков

Ночью 23 сентября Силы обороны в небе над Днепропетровской областью сбили 12 вражеских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, обломки дронов повредили объект критической инфраструктуры в Днепре. В Новоалександровской громаде Днепровского района изуродовали две АЗС и светофор. Загорелась сухая трава. Пламя потушили.

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Пострадавших людей, к счастью, нет.

Кроме того, враг не прекращает террор Никопольского района. Так, на Марганец россияне сбросили боеприпас с беспилотника. По Червоногригорьевской общине оккупанты ударили из тяжелой артиллерии. Разбиты 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили.

Повреждения получил и газопровод. Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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